Elisabetta Canalis su Instagram, il tuffo in piscina sorprende i fan: «Le ventenni mute!» (Di domenica 20 settembre 2020) L’ex velina di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis, su Instagram ha deciso di movimentare la giornata dei suoi oltre 2 milioni di followers con uno scatto artistico decisamente interessante. La showgirl con il suo tuffo in piscina ha completamente catturato l’attenzione degli ammiratori, i quali hanno sicuramente consumato lo zoom dei loro telefoni. Elisabetta ha pensato bene di farsi una nuotata lasciando a casa il costume, o almeno così sembra dalla prospettiva della foto. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Per Elisabetta il tempo sembra essersi fermato: può davvero far invidia a moltissime ventenni. Leggi anche –> Elisabetta ... Leggi su urbanpost (Di domenica 20 settembre 2020) L’ex velina di Striscia la Notizia,, suha deciso di movimentare la giornata dei suoi oltre 2 milioni di followers con uno scatto artistico decisamente interessante. La showgirl con il suoinha completamente catturato l’attenzione degli ammiratori, i quali hanno sicuramente consumato lo zoom dei loro telefoni.ha pensato bene di farsi una nuotata lasciando a casa il costume, o almeno così sembra dalla prospettiva della foto. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Peril tempo sembra essersi fermato: può davvero far invidia a moltissime. Leggi anche –>...

