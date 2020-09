Covid, l’emergenza è sempre un gran business: col Recovery Fund l’Italia rischia il contagio del malaffare (Di domenica 20 settembre 2020) Da sempre l’emergenza è un gran bel business. Incredibilmente remunerativo, perché l’urgenza inderogabile di una risposta da parte dell’autorità pubblica permette non soltanto di eludere i vincoli delle procedure ordinarie, e così di cancellare la valenza dei controlli, ma anche di inondare i beneficiari di risorse rapidamente disponibili, come una manna monetaria dal cielo. Condizioni che somigliano a una sorta di “manuale d’uso” della corruzione senza freni. Di fronte all’emergenza, infatti, saltano i parametri di autorizzazione della spesa, si fanno flessibili anche i più rigorosi vincoli di bilancio. Al tempo stesso, i funzionari pubblici chiamati a esercitare quei poteri straordinari sono autorizzati a impiegare quelle risorse con modalità che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Dal’emergenza è unbel. Incredibilmente remunerativo, perché l’urgenza inderogabile di una risposta da parte dell’autorità pubblica permette non soltanto di eludere i vincoli delle procedure ordinarie, e così di cancellare la valenza dei controlli, ma anche di inondare i beneficiari di risorse rapidamente disponibili, come una manna monetaria dal cielo. Condizioni che somigliano a una sorta di “manuale d’uso” della corruzione senza freni. Di fronte all’emergenza, infatti, saltano i parametri di autorizzazione della spesa, si fanno flessibili anche i più rigorosi vincoli di bilancio. Al tempo stesso, i funzionari pubblici chiamati a esercitare quei poteri straordinari sono autorizzati a impiegare quelle risorse con modalità che, ...

