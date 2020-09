Adua Del Vesco in crisi al Grande Fratello Vip: “Non so se rimanere” (Di domenica 20 settembre 2020) Adua Del Vesco vuole abbandonare il Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha detto la gieffina Adua Del Vesco torna a far parlare di sé, la giovane attrice sta partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Pochi giorni fa nella casa più spiata d’Italia la gieffina ha raccontato ai suoi compagni di avventura il difficile periodo attraversato a causa dell’anoressia. Mentre parlava si è anche lasciata andare ad un pianto liberatorio. Con i suoi racconti spera di aiutare le persone che in questo momento stanno vivendo ciò che anche lei ha vissuto, ad oggi fortunatamente sta bene. Nella serata di ieri Adua Del Vesco ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 20 settembre 2020)Delvuole abbandonare ilVip? Ecco cosa ha detto la gieffinaDeltorna a far parlare di sé, la giovane attrice sta partecipando alla quinta edizione delVip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Pochi giorni fa nella casa più spiata d’Italia la gieffina ha raccontato ai suoi compagni di avventura il difficile periodo attraversato a causa dell’anoressia. Mentre parlava si è anche lasciata andare ad un pianto liberatorio. Con i suoi racconti spera di aiutare le persone che in questo momento stanno vivendo ciò che anche lei ha vissuto, ad oggi fortunatamente sta bene. Nella serata di ieriDel...

GrandeFratello : Lei parte così... scialla! Adua Del Vesco si prepara a vivere l'esperienza al #GFVIP con un 'piccolo' imprevisto. - MarioManca : - Bastava solo la mano. Credo che Adua Del Vesco ci darà soddisfazioni. #gfvip - periodicodaily : Adua Del Vesco abbandona il GF Vip? ~ Spettacolo Periodico Daily #GFVIP #aduadelvesco - nelnomedeltrash : Adua ma non ce rompe er cazzo. Co sto buonismo del cazzo. #GFVIP - francesca279603 : RT @linaswik__: Raga quest’anno voi del Twitter siete una palla, credetemi. Non vi va bene nulla. -Adua: perché piange e va contro Massimil… -

Ultime Notizie dalla rete : Adua Del Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco chi è: Fidanzato, Anoressia, Massimiliano Morra ComingSoon.it Libri e autori protagonisti a Cantalupa per la manifestazione letteraria Canta-Libri

Al via la XXI edizione di Canta-Libri, manifestazione letteraria a Cantalupa (TO). Oggi, domenica 20 settembre, dalle 10 alle 19, la mostra mercato del libro, con le bancarella nel centro del paese e ...

Adua Del Vesco, ancora crisi al GF Vip: “Non so se restare”. Il motivo

Non trova pace Adua Del Vesco all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Pochi giorni fa si è sfogata, con un pianto liberatorio, ricordando il duro periodo relativo all’anoressia di cui è stata ...

"Nero è il colore, negro è la razza". Fausto Leali ancora nella bufera

È ancora polemica su Fausto Leali dopo le sue esternazioni sul fascismo e su Benito Mussolini. In serata, infatti, il cantante si è addentrato in un altro discorso sdrucciolevole che rischia di riport ...

Al via la XXI edizione di Canta-Libri, manifestazione letteraria a Cantalupa (TO). Oggi, domenica 20 settembre, dalle 10 alle 19, la mostra mercato del libro, con le bancarella nel centro del paese e ...Non trova pace Adua Del Vesco all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Pochi giorni fa si è sfogata, con un pianto liberatorio, ricordando il duro periodo relativo all’anoressia di cui è stata ...È ancora polemica su Fausto Leali dopo le sue esternazioni sul fascismo e su Benito Mussolini. In serata, infatti, il cantante si è addentrato in un altro discorso sdrucciolevole che rischia di riport ...