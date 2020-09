Pubblico negli stadi, ok ai mille spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) Tra Governo e Regioni è di nuovo braccio di ferro, questa volta sul Pubblico negli stadi. In queste ore, un vertice tra i ministri competenti e i governatori per evitare che si vada in ordine sparso la soluzione a cui si potrebbe arrivare è quella del via libera ai mille spettatori. Quando il campionato è già partito, il ritorno allo stadio dei tifosi, la questione risolta con deroghe locali, diventa oggetto di un vertice nazionale per superare l’ordine sparso andato in scena nelle ultime ore. Ne discutono in video conferenza il Presidente Stefano Bonaccini, con i ministri Spadafora, Speranza e Boccia, che già aveva parlato di Babele. L’indicazione che sarà data alle regioni dovrebbe essere quella di attenersi a quanto già ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 settembre 2020) Tra Governo e Regioni è di nuovo braccio di ferro, questa volta sul. In queste ore, un vertice tra i ministri competenti e i governatori per evitare che si vada in ordine sparso la soluzione a cui si potrebbe arrivare è quella del via libera ai. Quando il campionato è già partito, il ritorno alloo dei tifosi, la questione risolta con deroghe locali, diventa oggetto di un vertice nazionale per superare l’ordine sparso andato in scena nelle ultime ore. Ne discutono in video conferenza il Presidente Stefano Bonaccini, con i ministri Spadafora, Speranza e Boccia, che già aveva parlato di Babele. L’indicazione che sarà data alle regioni dovrebbe essere quella di attenersi a quanto già ...

Sport_Mediaset : +++ #SerieA, torna il pubblico negli stadi: Emilia-Romagna la prima regione +++ #SportMediaset #breakingnews - il_pescara : Pubblico negli stadi e nei palazzetti, Marsilio non è d'accordo - BatB_VinCat : @MinisteroSalute Cioè vorrei un spiegazione, TG notizia: 1639 casi 29 morti in 24 ore poi sotto scritta?? virus, i… - BatB_VinCat : @RaiNews Cioè vorrei un spiegazione, notizia: 1639 casi 29 morti in 24 ore poi sotto scritta?? virus, i casi calano… - pemar2 : @andserret @Misurelli77 Negli ultimi 20 anni lo stato ha incassato 166 miliardi di tasse in più. Mi sai dire di qua… -