Atletica, Larissa Iapichino salta 6,60 con l'aiuto del vento: "Tutto sommato va bene così" (Di sabato 19 settembre 2020) Larissa Iapichino continua a confermarsi ed ai Tricolori Juniores e Promesse di Grosseto salta 6,60 con l'aiuto del vento (+2,4). 6,48, 6,38 e 6,34 invece le tre misure regolari saltate dall'atleta fiorentina. La 18enne ha messo a referto i salti migliori nonostante le buone prestazioni delle sue colleghe Veronica Zanon (6,29) e Veronica Crida (6,16). "Non sono particolarmente soddisfatta ma non è una misura da buttare via. Il mio 2020 termina qui, sono felice di com'è andata nel complesso. Non vedo l'ora che arrivi il 2021, una stagione molto importante sotto tutti i punti di vista" ha dichiarato Iapichino.

