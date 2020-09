Spezia, Zoet si presenta: “Addio al PSV, la Serie A mi darà nuovi stimoli” (Di venerdì 18 settembre 2020) Lo Spezia trova il suo guardiano. Il portiere olandese Joroen Zoet si presenta alla stampa. L'estremo difensore arriva in Serie A con un curriculum di tutto rispetto, grazie all'esperienza maturata da numero 1 del PSV.LE PAROLE DI ZoetZoet si è raccontato alla stampa. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb: "Ho deciso di lasciare l'Olanda e il PSV perché avevo bisogno di nuovi stimoli e qui sono sicuro di poterli trovare. Volevo giocare in un campionato bello come la Serie A. Per ora ho avuto una bella impressione e ho notato come gli allenamenti siano diversi rispetto all'Olanda. Adesso voglio poter giocare di più e trovare la continuità che mi serve. Le voci su Jorrit Hendrix? Non so niente, purtroppo. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) Lotrova il suo guardiano. Il portiere olandese Joroensialla stampa. L'estremo difensore arriva inA con un curriculum di tutto rispetto, grazie all'esperienza maturata da numero 1 del PSV.LE PAROLE DIsi è raccontato alla stampa. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb: "Ho deciso di lasciare l'Olanda e il PSV perché avevo bisogno distimoli e qui sono sicuro di poterli trovare. Volevo giocare in un campionato bello come laA. Per ora ho avuto una bella impressione e ho notato come gli allenamenti siano diversi rispetto all'Olanda. Adesso voglio poter giocare di più e trovare la continuità che mi serve. Le voci su Jorrit Hendrix? Non so niente, purtroppo. ...

