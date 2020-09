Klopp sul mercato è un cecchino | il Liverpool prende Thiago Alcantara a prezzo di saldi

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ora è ufficiale: ilha ingaggiatodal Bayern Monaco con un contratto quadriennale da 20 milioni di sterline, più 5 di bonus. The moment you’ve all been waiting for…#Friday pic.twitter.com/s2tOCvnHta —FC (@LFC) September 18, 2020 Un’operazione chirurgica, la seconda dell’estate dopo l’acquisto del terzino sinistro greco Kostas Tsimikas. Il nazionale spagnolo ha 29 anni, ha vinto la Liga due volte con il Barcellona prima di trasferirsi nel 2013 al Bayern, dove ha vinto sette volte la Bundesliga e la Champions League ad agosto. “Assolutamente fantastico – ha detto– sono davvero felice che finalmente siamo riusciti arlo. So che il Bayern voleva ...