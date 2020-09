F1, GP Russia Sochi 2020: orari e tv delle qualifiche di sabato 26 settembre (Di venerdì 18 settembre 2020) Seconda giornata di lavoro al Gran Premio di Russia. Sul circuito cittadino di Sochi team e piloti torneranno in pista nella giornata di sabato 26 settembre per proseguire il lavoro cominciato venerdì con le prime due sessioni di libere. Alle ore 11:00 il via alle prove libere 3 poi alle 14:00 è in programma la sessione di qualifica che assegnerà la pole position e formerà la griglia di partenza. Le FP3 e le qualifiche del GP di Russia verranno trasmesse sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Inoltre le qualifiche verranno trasmesse in differita per i non abbonati sul TV8. GP Russia – sabato 26 ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Seconda giornata di lavoro al Gran Premio di. Sul circuito cittadino diteam e piloti torneranno in pista nella giornata di26per proseguire il lavoro cominciato venerdì con le prime due sessioni di libere. Alle ore 11:00 il via alle prove libere 3 poi alle 14:00 è in programma la sessione di qualifica che assegnerà la pole position e formerà la griglia di partenza. Le FP3 e ledel GP diverranno trasmesse sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Inoltre leverranno trasmesse in differita per i non abbonati sul TV8. GP26 ...

Albon sul podio è il lato positivo di Red Bull dopo il GP della Toscana. Il cedimento della power unit Honda è il dato più preoccupante, buono a far infuriare un Max Verstappen che vede lo scatto al s ...

La Ferrari tenta di uscire dalla “palude” del fondo classifica, pianificando piccoli aggiornamenti per la vettura che correrà il prossimo GP di Russia a Sochi. Ma anche in questo caso gli upgrade non ...

In attesa di vincere il 7° titolo come Michael, Lewis Hamilton, già nel Gp Russia, potrà egugagliare il record di 91 vittorie del tedesco Vincendo il Gp Toscana al Mugello, Lewis Hamilton è arrivato a ...

