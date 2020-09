Apple One: cos’è, quanto costa e come funziona l’abbonamento unico per tutti i servizi (Di venerdì 18 settembre 2020) Apple ha annunciato che raggrupperà i pagamenti per iCloud, Apple Music e gli altri servizi in un unico semplice piano . La scossa vedrà gli utenti pagare un’unica tariffa mensile per le varie app dell’azienda statunitense piuttosto che sborsare separatamente per ciascuna di esse. Chiamato Apple One, il servizio verrà lanciato entro la fine dell’anno, ha annunciato Apple durante l’evento virtuale presso la sua sede a Cupertino, in California. Il pacchetto costerà 14,95 dollari al mese per un piano individuale o 19,95 dollari al mese per un piano familiare e include televisione, musica e giochi. Apple annuncia il servizio di abbonamento Apple One che raggruppa musica, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 settembre 2020)ha annunciato che raggrupperà i pagamenti per iCloud,Music e gli altriin unsemplice piano . La scossa vedrà gli utenti pagare un’unica tariffa mensile per le varie app dell’azienda statunitense piuttosto che sborsare separatamente per ciascuna di esse. ChiamatoOne, ilo verrà lanciato entro la fine dell’anno, ha annunciatodurante l’evento virtuale presso la sua sede a Cupertino, in California. Il pacchetto costerà 14,95 dollari al mese per un piano individuale o 19,95 dollari al mese per un piano familiare e include televisione, musica e giochi.annuncia ilo di abbonamentoOne che raggruppa musica, ...

