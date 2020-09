Mutui per abitazioni, in Campania le banche riprendono a investire sulle famiglie (Di giovedì 17 settembre 2020) Le famiglie campane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 728,5 milioni di euro, che collocano la regione al settimo posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza del 5,90%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +7,7%, per un controvalore di +52,2 milioni di euro. Se si osserva l’andamento delle erogazioni sui 12 mesi, e si analizzano quindi i volumi da Aprile 2019 a Marzo 2020, la regione Campania mostra una variazione negativa pari a -5,2%, per un controvalore di -154,4 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi ultimi dodici mesi 2.842,7 mln di euro, volumi che rappresentano il 5,68% del totale nazionale. Nel primo trimestre 2020 le province della Campania hanno evidenziato il seguente ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 settembre 2020) Lecampane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 728,5 milioni di euro, che collocano la regione al settimo posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza del 5,90%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +7,7%, per un controvalore di +52,2 milioni di euro. Se si osserva l’andamento delle erogazioni sui 12 mesi, e si analizzano quindi i volumi da Aprile 2019 a Marzo 2020, la regionemostra una variazione negativa pari a -5,2%, per un controvalore di -154,4 mln di euro. Sono dunque stati erogati in questi ultimi dodici mesi 2.842,7 mln di euro, volumi che rappresentano il 5,68% del totale nazionale. Nel primo trimestre 2020 le province dellahanno evidenziato il seguente ...

fattoquotidiano : FISCO Il peggio per le famiglie e le imprese non è affatto passato con il tax day affrontato ieri [LEGGI] #edicola… - Facile_it : ?? Cresce il numero degli italiani intenzionati ad aderire a Ecobonus e Sismabonus 110% - HellobankItalia : I preventivi di un mutuo casa si differenziano tra loro per le diverse condizioni contrattuali, ma tutti dovrebbero… - bianca_caimi : RT @fattoquotidiano: FISCO Il peggio per le famiglie e le imprese non è affatto passato con il tax day affrontato ieri [LEGGI] #edicola #17… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: FISCO Il peggio per le famiglie e le imprese non è affatto passato con il tax day affrontato ieri [LEGGI] #edicola #17… -