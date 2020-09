Il Real Madrid aspetta offerte per Jovic, Milan che fai? (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Real Madrid dopo Bale è pronto ad un'altra operazione in uscita. I blancos vogliono cedere e sfoltire la rosa prima di operare in entrata. Il gallese venerdì mattina potrebbe sbarcare a Londra per firmare con il Tottenham e il suo spazio in futuro potrebbe essere occupato da Kylian Mbappé.LUKA Jovic CERCA SQUADRA, Milan ALLA FINESTRAcaption id="attachment 964873" align="alignnone" width="300" Luka Jovic Real Madrid (getty images)/captionOltre a Bale anche Luka Jovic è ad un passo dall'addio dal club blancos, ma finora per lui non si è fatto avanti nessuno. Il talento serbo classe '97 non ha sicuramente impressionato nella sua prima stagione, ma Zidane non è intenzionato a concedergli altre chance. La ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 settembre 2020) Ildopo Bale è pronto ad un'altra operazione in uscita. I blancos vogliono cedere e sfoltire la rosa prima di operare in entrata. Il gallese venerdì mattina potrebbe sbarcare a Londra per firmare con il Tottenham e il suo spazio in futuro potrebbe essere occupato da Kylian Mbappé.LUKACERCA SQUADRA,ALLA FINESTRAcaption id="attachment 964873" align="alignnone" width="300" Luka(getty images)/captionOltre a Bale anche Lukaè ad un passo dall'addio dal club blancos, ma finora per lui non si è fatto avanti nessuno. Il talento serbo classe '97 non ha sicuramente impressionato nella sua prima stagione, ma Zidane non è intenzionato a concedergli altre chance. La ...

Luka Jovic e il Milan è stato un “flirt” di mercato molto chiacchierato all’ inizio dell’ estate soprattutto prima della riconferma di Stefano Pioli. Visti i costi eccessivi dell’ operazione, il cambi ...

Vuole giocare, con continuità. Luka Jovic ha comunicato al Real Madrid la scelta di partire, di trasferirsi in un altro club per tornare a essere protagonista.

I termini del possibile prestito al Tottenham non sono ancora noti, ma, secondo il Daily Mail, al giocatore, che sarebbe stato richiesto direttamente dal tecnico degli Spurs José Mourinho, dovrebbero ...

