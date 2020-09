Telese | Di Santo passa alle vie legali e attacca | “Che fine ha fatto Caporaso?”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo dato mandato ai nostri– questo l’annuncio di Nicola Di, candidato sindaco della listaCittà – per intraprendere ogni iniziativa a tutela dei nostri candidati in merito alla grottesca vicenda del video di Aceto. Nel rispetto dei nostri elettori e di tutti i cittadini di, siamo convinti che sia giusto concentrarci sui temi della campagna elettorale”. “Ci auguriamo – prosegue Di– che anche l’altra lista faccia lo stesso spiegando finalmente quali sono le loro proposte per la Città. A tal proposito poniamo delle domande che speriamo possano avere presto una risposta. ChehaGiovanni Caporaso?Perché dal primo ...