Il Paradiso delle Signore, oggi 16 settembre: Laura di avvicina a Salvatore (Di mercoledì 16 settembre 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Salvatore ormai si è convinto che la storia con Gabriella è finita. Per sua fortuna c’è Marcello e anche Laura decide di stare vicino al ragazzo. Intanto Cosimo continua a corteggiare la Rossi decisa però per il momento a tenere lontano il Bergamini. Vittorio deve andare a Torino per Expo 61 ed è costretto a lasciare da sola Marta conArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 16 settembre 2020) Trama e anticipazioni Ilpuntata diormai si è convinto che la storia con Gabriella è finita. Per sua fortuna c’è Marcello e anchedecide di stare vicino al ragazzo. Intanto Cosimo continua a corteggiare la Rossi decisa però per il momento a tenere lontano il Bergamini. Vittorio deve andare a Torino per Expo 61 ed è costretto a lasciare da sola Marta conArticolo completo: dal blog SoloDonna

ArmandaGelsomin : RT @Emili31842148: 'Hai sorriso e si sono aperte le porte del paradiso' #LaMaggiorParte delle persone si incontra ...Ma due cuori non si in… - ValeCB : Quindi tutti si renderanno contro che Cesare è un pazzo, che Nicoletta non è mai stata libera di prendere una decis… - DivinaCommediaQ : RT @ItalyinCH: In apertura delle celebrazioni per i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, oggi, 16 settembre 2020 alle ore 18:00… - ItalyinCH : In apertura delle celebrazioni per i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, oggi, 16 settembre 2020 alle o… - heartbreakwtr : @fuocoesangue 9-14 e poi 14-21, con qualche pausa di 10 minuti. Ma ultimamente nel pomeriggio perso un'ora per guar… -