I giornali ignorano il tunisino omicida (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nicola Porro Url redirect: https://www.nicolaporro.it/zuppa-di-porro/i-giornali-ignorano-il-tunisino-omicida/ignorano il tunisino omicida Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nicola Porro Url redirect: https://www.nicolaporro.it/zuppa-di-porro/i--il-il

NicolaPorro : Il Corsera apre sulla frode delle #mascherine, la Rep. sul patto segreto #Conte-#Zingaretti per imbullonarsi.… - danieleverone11 : RT @NicolaPorro: Il Corsera apre sulla frode delle #mascherine, la Rep. sul patto segreto #Conte-#Zingaretti per imbullonarsi. #PaolaTavern… - gis_sa : RT @NicolaPorro: Il Corsera apre sulla frode delle #mascherine, la Rep. sul patto segreto #Conte-#Zingaretti per imbullonarsi. #PaolaTavern… - Marco_Zum : RT @NicolaPorro: Il Corsera apre sulla frode delle #mascherine, la Rep. sul patto segreto #Conte-#Zingaretti per imbullonarsi. #PaolaTavern… - gieffeci71 : RT @NicolaPorro: Il Corsera apre sulla frode delle #mascherine, la Rep. sul patto segreto #Conte-#Zingaretti per imbullonarsi. #PaolaTavern… -

Ultime Notizie dalla rete : giornali ignorano I giornali ignorano il tunisino omicida Nicola Porro I silenzi del Papa su Taiwan e Hong Kong per non guastare il rapporto con Xi e il rinnovo dell'accordo con la Cina

Citta' del Vaticano - L'accordo tra Vaticano e Cina – confermato dal cardinale Pietro Parolin – è avviato ad un rinnovo, almeno per altri due anni, nonostante le resistenze interne. In questi ultimi m ...

Ignora chi t’ignora

Il 21 agosto, un venerdì, ho scritto una mail – corredata da queste foto – al Comune di Casalecchio di Reno (BO), all’attenzione dell’assessore all’Ambiente: “Gentile dottoressa, a Cesenatico, dove mi ...

Morte Paola: Ciro o Cira? L’ignoranza delle parole è la migliore alleata della violenza

Un paese di giornalisti e comunicatori h24, che non sa se chiamare Ciro o Cira, il compagno di Paola Gaglione, morta dopo essere stata speronata da suo fratello Michele, è un paese ignorante. Che igno ...

Citta' del Vaticano - L'accordo tra Vaticano e Cina – confermato dal cardinale Pietro Parolin – è avviato ad un rinnovo, almeno per altri due anni, nonostante le resistenze interne. In questi ultimi m ...Il 21 agosto, un venerdì, ho scritto una mail – corredata da queste foto – al Comune di Casalecchio di Reno (BO), all’attenzione dell’assessore all’Ambiente: “Gentile dottoressa, a Cesenatico, dove mi ...Un paese di giornalisti e comunicatori h24, che non sa se chiamare Ciro o Cira, il compagno di Paola Gaglione, morta dopo essere stata speronata da suo fratello Michele, è un paese ignorante. Che igno ...