Scuola | il Giannelli ad opinioni variabili

(Di martedì 15 settembre 2020) Chi non conosce ormai Antonello, presidente dell’Anp (Associazione nazionale presidi). Da mesi è sulla breccia e sta con il fiato sul collo della ministra Azzolina e del governo tutto.di qua,di là. Del resto il suo mandato è in scadenza (tre anni secondo lo statuto dell’associazione, ed è in carica dalla fine del 2017) e ci tiene a restare al comando. Ma a volte sembra guidato da un bioritmo particolare non legato al sole o alla luna, ma, forse, al contesto mediatico. In 24ore, per esempio, sui banchi che mancano (ma succede anche con altri temi) per l’avvio dell’anno scolastico, ha tuonato, poi rasserenato e poi ancora ha chiosato come fosse stata posta una ridondanza eccessiva. Seguiamolo.Stamattina: “L’enfasi mediatica ...