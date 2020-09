No Straight Roads – La versione fisica per Nintendo Switch è disponibile da oggi (Di martedì 15 settembre 2020) Sold Out e Metronomik sono lieti di annunciare che l’edizione fisica per Nintendo Switch di No Straight Roads è da oggi disponibile in Europa e Nord America. Diretto da Wan Hazmer, lead game designer di Final Fantasy XV e Daim Dziauddin, concept artist di Street Fighter V, No Straight Roads è un gioco action-adventure che unisce combattimenti a ritmo con un vivace mondo insolito e una colonna sonora killer. La versione Nintendo Switch di No Straight Roads include funzioni aggiuntive ideate per trarre vantaggio delle funzioni uniche della console, tra cui: Assist Mode Esclusiva – Collabora con un giocatore locale ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 15 settembre 2020) Sold Out e Metronomik sono lieti di annunciare che l’edizioneperdi Noè dain Europa e Nord America. Diretto da Wan Hazmer, lead game designer di Final Fantasy XV e Daim Dziauddin, concept artist di Street Fighter V, Noè un gioco action-adventure che unisce combattimenti a ritmo con un vivace mondo insolito e una colonna sonora killer. Ladi Noinclude funzioni aggiuntive ideate per trarre vantaggio delle funzioni uniche della console, tra cui: Assist Mode Esclusiva – Collabora con un giocatore locale ...

Una carriera da gamer iniziata con Turrican su Commodore 64 e proseguita poi direttamente su Super Mario 64. Credo in un mondo privo di lootbox e di titoli Pay To Win, anche se forse questo resterà so ...

