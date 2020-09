Il commissario Montalbano | La giostra degli scambi stasera su Rai1 in replica

Leggi su movieplayer

(Di martedì 15 settembre 2020) Iltornasualle 21:25 con ladell'episodio intitolato La. Iltorna,sualle 21:25, con l'episodio La, seconda delle due puntate che il primo canale RAI ha proposto inall'inizio di questa settimana. Andato in onda in prima visione il 12 febbraio 2018, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri e diretto da Alberto Sironi, Laci porta in un negozio di elettronica di Vigata a cui è stato dato fuoco. Ma non si ...