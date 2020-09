CorSport: Roma, per Milik quinquennale a scalare che parte da 4,5 milioni fino ad ingaggio lunare (Di martedì 15 settembre 2020) 25 milioni bonus compresi. È il prezzo fissato per il trasferimento di Milik dal Napoli alla Roma. Ma Milik non ha ancora detto di sì, scrive il Corriere dello Sport. “Milik ora vorrebbe semplicemente sentirsi dire da Paratici, che è stato il suo interlocutore, di non essere più nel radar della Vecchia Signora, sedotta da altri: nella vita, può capitare. Gli basterebbe poco per restare a meditare su cosa fare, e d’alto canto la Roma gli ha già garantito un quinquennale a scalare, che parte da quattro milioni e mezzo e continuerebbe poi ad orbitare intorno ad un ingaggio lunare”. Soprattutto, Milik non vuole ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) 25bonus compresi. È il prezzo fissato per il trasferimento didal Napoli alla. Manon ha ancora detto di sì, scrive il Corriere dello Sport. “ora vorrebbe semplicemente sentirsi dire da Paratici, che è stato il suo interlocutore, di non essere più nel radar della Vecchia Signora, sedotta da altri: nella vita, può capitare. Gli basterebbe poco per restare a meditare su cosa fare, e d’alto canto lagli ha già garantito un, cheda quattroe mezzo e continuerebbe poi ad orbitare intorno ad un”. Soprattutto,non vuole ...

CorSport : ?? #Milik alla #Roma, ci siamo: accordo vicino con il #Napoli ?? - CorSport : #Roma, in arrivo il doppio colpo: #Smalling più #Izzo - capuanogio : #Roma e #Napoli, accordo per #Milik che penserà per qualche giorno alla possibilità di vestire giallorosso. Operazi… - napolista : CorSport: Roma, per Milik quinquennale a scalare che parte da 4,5 milioni fino ad ingaggio lunare La trattativa per… - Sardanapalooo : RT @capuanogio: #Roma e #Napoli, accordo per #Milik che penserà per qualche giorno alla possibilità di vestire giallorosso. Operazione da 2… -