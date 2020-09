Catturato Johnny lo zingaro. L’ergastolano era evaso dal carcere di Sassari. La Polizia lo ha trovato nascosto in un casolare (Di martedì 15 settembre 2020) La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, ha arrestato in Sardegna Giuseppe Mastini, 60 anni, noto come “Johnny lo zingaro”, era evaso dal carcere di massima sicurezza di Sassari qualche giorno fa. L’uomo, condannato all’ergastolo per due omicidi e svariate rapine avvenute negli anni ’70 e alla sua settima evasione, è stato rintracciato in un casale in una zona rurale della provincia di Sassari. Alla cattura, ha riferito la Polizia, hanno partecipato gli uomini del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Sassari. “L’evaso Giuseppe Mastini, conosciuto come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Ladi Stato, in collaborazione con laPenitenziaria, ha arrestato in Sardegna Giuseppe Mastini, 60 anni, noto come “lo”, eradaldi massima sicurezza diqualche giorno fa. L’uomo, condannato all’ergastolo per due omicidi e svariate rapine avvenute negli anni ’70 e alla sua settima evasione, è stato rintracciato in un casale in una zona rurale della provincia di. Alla cattura, ha riferito la, hanno partecipato gli uomini del Servizio centrale operativo delladi Stato e della Squadra Mobile di. “L’Giuseppe Mastini, conosciuto come ...

