Covid-19: calano le vendite dei rossetti, salgono maschere skincare e smalti (Di lunedì 14 settembre 2020) Le tendenze make up autunno inverno 2020/21 sfoglia la gallery Giù il Lipstick Index e su mascara, maschere e smalti: a dirlo è la McKensey&Co che ha analizzato l’andamento del settore cosmesi durante la pandemia di Covid-19 segnalando un calo delle vendite dei rossetti del 30% a livello globale. Non solo durante i mesi di lockdown ma anche in quelli immediatamente successivi. Complici l’uso di mascherine, di negozi chiusi e di poche, se non pochissime, occasioni per uscire. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 settembre 2020) Le tendenze make up autunno inverno 2020/21 sfoglia la gallery Giù il Lipstick Index e su mascara,: a dirlo è la McKensey&Co che ha analizzato l’andamento del settore cosmesi durante la pandemia di-19 segnalando un calo delledeidel 30% a livello globale. Non solo durante i mesi di lockdown ma anche in quelli immediatamente successivi. Complici l’uso di mascherine, di negozi chiusi e di poche, se non pochissime, occasioni per uscire. ...

