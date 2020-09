Pedullà: intesa tra Milik e la Roma per 5 milioni a stagione con bonus (Di domenica 13 settembre 2020) Su Twitter, Alberto Pedullà scrive che Arkadiusz Milik ha trovato un accordo con la Roma per un ingaggio a 5 milioni a stagione con bonus. A questo punto, non resta che trovare un’intesa tra il club partenopeo e quello giallorosso per ridurre la distanza tra domanda e offerta. #Milik: base di intesa con la #Roma a 5 milioni con i bonus a stagione. Adesso serve ridurre le distanze tra #Roma e #Napoli, si va avanti @tvdellosport — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 13, 2020 L'articolo Pedullà: intesa tra Milik e la Roma per 5 milioni a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 settembre 2020) Su Twitter, Alberto Pedullà scrive che Arkadiuszha trovato un accordo con laper un ingaggio a 5con. A questo punto, non resta che trovare un’tra il club partenopeo e quello giallorosso per ridurre la distanza tra domanda e offerta. #: base dicon la #a 5con i. Adesso serve ridurre le distanze tra #e #Napoli, si va avanti @tvdellosport — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 13, 2020 L'articolo Pedullà:trae laper 5a ...

