La Jomi Salerno supera un coriaceo Pontinia alla Palumbo

Tempo di lettura: 2 minuti

Salerno – Il campionato di serie A Beretta è ripartito. Dopo i lunghi mesi di sosta forzata, la Jomi Salerno è tornata in campo tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Vittoria casalinga per la formazione allenata da Laura Avram che ha superato con il risultato finale di 26 a 19 un'ottima Cassa Rurale Pontinia. Inizio scoppiettante per le ospiti allenate dall'ex coach Nasta, dopo sette minuti di gioco le laziali si sono trovate avanti di uno (2 – 3). Al 15′ è ancora la Cassa Rurale Pontinia a comandare il gioco, Barbosu e compagne conducono per 6 a 5. Al 19′ Pontinia si porta avanti di due reti, le laziali conducono con il punteggio di 8 a 6.

Il campionato di serie A Beretta è ripartito. Dopo i lunghi mesi di sosta forzata la Jomi Salerno è tornata in campo tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Vittoria casalinga per ...

Il campionato di serie A Beretta è ripartito. Dopo i lunghi mesi di sosta forzata la Jomi Salerno è tornata in campo tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Vittoria casalinga per ...