F1: Mick Schumacher in pista al Mugello con la Ferrari di Michael del 2004 (FOTO) (Di domenica 13 settembre 2020) Momenti di grande suggestione ed emozione quelli vissuti al Mugello dove alle 15:10 scatterà il Gran Premio di Formula 1, valevole per la nona prova del Mondiale 2020. Mick Schumacher è sceso in pista nella mitica pista toscana con la Ferrari del 2004 che a sua volta entrò nella storia grazie al padre, Michael Schumacher che sarà sicuramente orgoglioso di questo momento. Di seguito le FOTO di questa giornata indimenticabile. Mugello ❤️ F2004@SchumacherMick blasts around the track in his Dad's championship-winning car as @ScuderiaFerrari get set for their 1000th Grand Prix 🚀#TuscanGP ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Momenti di grande suggestione ed emozione quelli vissuti aldove alle 15:10 scatterà il Gran Premio di Formula 1, valevole per la nona prova del Mondiale 2020.è sceso innella miticatoscana con ladelche a sua volta entrò nella storia grazie al padre,che sarà sicuramente orgoglioso di questo momento. Di seguito ledi questa giornata indimenticabile.❤️ Fblasts around the track in his Dad's championship-winning car as @Scuderiaget set for their 1000th Grand Prix 🚀#TuscanGP ...

SkySportF1 : Mick Schumacher vince Gara-1 del GP d'Italia a Monza!! #SkyMotori #F2 #ItalianGP ???? - Corriere : A Monza c’è un ferrarista che festeggia: Schumi jr domina la gara di Formula 2 - SkyTG24 : Mick Schumacher trionfa in Formula 2 a Monza, 14 anni dopo il padre Michael - jelof21 : RT @Gianludale27: Mick Schumacher al volante della Ferrari F2004. Un momento speciale ? #TuscanGP - SCircu : RT @BriManuela: Non avete avuto rispetto per chi attendeva il giro di Mick. Non avete avuto rispetto per chi voleva godersi un momento comm… -