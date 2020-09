Lucarelli contro Zangrillo: “Berlusconi sarebbe morto a marzo? Un altro 83enne col ca***” (Di sabato 12 settembre 2020) Botta e risposta senza mezzi termini tra Selvaggia Lucarelli e Alberto Zangrillo, prorettore dell’Università San Raffaele. La prima ha affidato ai social una replica alle dichiarazioni del medico secondo cui “a marzo Berlusconi sarebbe morto”. “Zangrì, facciamo che a marzo intanto Berlusconi avrebbe trovato posto in terapia intensiva, un altro 83enne – ha scritto Lucarelli su Twitter – col caz**”. Subito dopo la risposta del medico personale dell’ex Premier: “Lei è una donna volgare e cattiva. Lo dico a difesa dei medici e degli infermieri che hanno lavorato al mio fianco, senza sosta per salvare l’ultimo degli ultimi. Dio abbia perdono di ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Botta e risposta senza mezzi termini tra Selvaggiae Alberto, prorettore dell’Università San Raffaele. La prima ha affidato ai social una replica alle dichiarazioni del medico secondo cui “aBerlusconi”. “Zangrì, facciamo che aintanto Berlusconi avrebbe trovato posto in terapia intensiva, un– ha scrittosu Twitter – col caz**”. Subito dopo la risposta del medico personale dell’ex Premier: “Lei è una donna volgare e cattiva. Lo dico a difesa dei medici e degli infermieri che hanno lavorato al mio fianco, senza sosta per salvare l’ultimo degli ultimi. Dio abbia perdono di ...

