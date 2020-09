Calciomercato, l’Inter cala il tris. Duello per Keita, nuovo attaccante per Atalanta e Bologna (Di sabato 12 settembre 2020) Il weekend regala grande spettacolo anche sul fronte Calciomercato, si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A e l’intenzione è quella di completare le rose nel minor tempo possibile. Nelle ultime ore il club più attivo è l’Inter, ecco tutte le operazioni nel dettaglio. INTER – Nerazzurri scatenati. Secondo alcune voci dall’estero già oggi Arturo Vidal potrebbe raggiungere Milano e firmare il nuovo contratto. Ma non solo, si sta lavorando per chiudere un doppio colpo dal Chelsea, il centrocampista Kante e Marcos Alonso per la fascia mancina. Niko Kovac, allenatore del Monaco, parla di Brozovic: “Un ottimo giocatore, l’ho allenato in passato nell’Under 21 croata. Ma non è un giocatore che ci interessa, seguiamo altre piste”. MILAN ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Il weekend regala grande spettacolo anche sul fronte, si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A e l’intenzione è quella di completare le rose nel minor tempo possibile. Nelle ultime ore il club più attivo è l’Inter, ecco tutte le operazioni nel dettaglio. INTER – Nerazzurri scatenati. Secondo alcune voci dall’estero già oggi Arturo Vidal potrebbe raggiungere Milano e firmare ilcontratto. Ma non solo, si sta lavorando per chiudere un doppio colpo dal Chelsea, il centrocampista Kante e Marcos Alonso per la fascia mancina. Niko Kovac, allenatore del Monaco, parla di Brozovic: “Un ottimo giocatore, l’ho allenato in passato nell’Under 21 croata. Ma non è un giocatore che ci interessa, seguiamo altre piste”. MILAN ...

