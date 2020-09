Domenico Arcuri: curriculum e biografia. Lo stipendio del commissario (Di venerdì 11 settembre 2020) Nella serata di ieri, il premier Giuseppe Conte ha annunciato l’incremento delle restrizioni. Non tanto alla mobilità (in quanto rimangono sostanzialmente invariate rispetto al decreto del 10 marzo) quanto all’esercizio di determinate attività. La chiusura di bar e ristoranti, nonché dei negozi e attività non strettamente essenziali, ha portato all’ulteriore svuotamento delle strade cittadine. Questa specifica ordinanza presente nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà valida – almeno per il momento – fino al 25 marzo. Conte non esclude ulteriori interventi restrittivi ma promette cautela e che ogni misura sarà ben ponderata. Oltre alle nuove disposizioni, Conte ha annunciato la nomina di un commissario straordinario per l’emergenza coronavirus: si tratta di ... Leggi su termometropolitico

borghi_claudio : COME POTEVA UN’AZIENDA CON UN DIPENDENTE FORNIRE 180MILA BANCHI? – DOMENICO ARCURI ERA PRONTO A... - Luciano06815942 : RT @adrianobusolin: 'Poi magari indaghiamo su questo'. Arcuri, bomba Nexus sul governo. Lega, sospetto devastante - AndreaLaur : RT @Libero_official: #Arcuri e il caso #Nexus, #Borghi: 'Poi magari indaghiamo su ordini e produzioni dei banchi' #scuola #Lega https://t.… - EmanuKant : RT @borghi_claudio: COME POTEVA UN’AZIENDA CON UN DIPENDENTE FORNIRE 180MILA BANCHI? – DOMENICO ARCURI ERA PRONTO A... - AngeloCristofa3 : RT @Cristoferbaldet: Per superare lo svantaggio NICOLA ZINGARETTI, funINCULERO, BARELLERO, MASCHERINERO e CAMICERO punta sull'accesso ai f… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Arcuri Il Commissario Domenico Arcuri invita gli architetti a iscriversi all'Albo Fornitori Invitalia ingenio-web.it La metà del personale scolastico ha fatto test sierologici, 13 mila positivi. Conte: non altera progetto ripartenza

Oltre 500mila i test sierologici effettuati dal personale scolastico, docenti e non, pari a oltre il 50% del totale, escluso il Lazio che esegue i test in autonomia. Il 2,6% del personale è risultato ...

Coronavirus, il 50% del personale scuola ha fatto i test: 13mila i positivi

Cronaca - Sono i dati dell'ufficio del Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri che aveva avviato nelle settimane scorse la campagna con la distribuzione di 2 milioni di test agli istituti scolasti ...

Oltre 500mila i test sierologici effettuati dal personale scolastico, docenti e non, pari a oltre il 50% del totale, escluso il Lazio che esegue i test in autonomia. Il 2,6% del personale è risultato ...Cronaca - Sono i dati dell'ufficio del Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri che aveva avviato nelle settimane scorse la campagna con la distribuzione di 2 milioni di test agli istituti scolasti ...