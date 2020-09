Da al Qaida nuove minacce a Charlie Hebdo

Ultime Notizie dalla rete : Qaida nuove

Gazzetta del Sud

(ANSA) - WASHINGTON, 11 SET - Donald Trump e la first lady Melania hanno osservato il minuto di silenzio per le vittime dell'11/9 a bordo dell'Air Force One alle 8.46 locali, quando il primo del ...Diciannove anni dopo il terribile attentato alle Torri Gemelle, oggi il World Trade Center,con la Freedom Tower, ha assunto un profilo diverso, nuovo, ma che non vuole dimenticare il passato. Vediamo, ...