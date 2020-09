"Coronavirus, notizia pessima: gli anticorpi durano solo un mese!" (Di venerdì 11 settembre 2020) PECHINO, Cina, - L'immunità al Covid-19 potrebbe durare soltanto un mese nei soggetti guariti: uno scenario, secondo i ricercatori della Scuola di Medicina della Nanjing University , che richiede ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020) PECHINO, Cina, - L'immunità al Covid-19 potrebbe durare soltanto un mese nei soggetti guariti: uno scenario, secondo i ricercatori della Scuola di Medicina della Nanjing University , che richiede ...

szivy77 : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, focolaio di ritorno in una residenza per anziani di Trieste: Si tratta dell’Hotel Fernetti, già… - news24_napoli : Napoli, tutti i calciatori negativi al Coronavirus: il comunicato #Napoli - news24_napoli : GAZZETTA – Il coronavirus è entrato nella Lega Calcio, lo ha introdotto… - QdSit : Coronavirus, in Sardegna test per chi sbarca e mascherine h24 #qds #qdsnotizie - SmorfiaDigitale : Coronavirus La Spezia: 53 casi in un giorno. L'apertura scuole in citt slitta al... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus notizia Coronavirus ultime notizie, 1.597 nuovi positivi e 10 morti: martedì esame Cts su quarantena di 10 giorni Fanpage.it De Laurentiis, Napoli-Pescara e il problema con la tv

NAPOLI - Aurelio De Laurentiis e sua moglie Jacqueline hanno trascorso nella loro casa di Roma la prima giornata di isolamento dopo la positività al Covid19. Il decorso al momento non desta però preoc ...

UFFICIALE - Roma, Fienga negativo al tampone: lo ha effettuato dopo la notizia di ADL

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Il Ceo della Roma Guido Fienga è risultato negativo al tampone per il Covid-19. Lo apprende l'ANSA. Il dirigente giallorosso era in isolamento dopo aver preso parte all'assembl ...

NAPOLI - Aurelio De Laurentiis e sua moglie Jacqueline hanno trascorso nella loro casa di Roma la prima giornata di isolamento dopo la positività al Covid19. Il decorso al momento non desta però preoc ...(ANSA) - ROMA, 11 SET - Il Ceo della Roma Guido Fienga è risultato negativo al tampone per il Covid-19. Lo apprende l'ANSA. Il dirigente giallorosso era in isolamento dopo aver preso parte all'assembl ...