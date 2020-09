Angelina Jolie: “Brad Pitt lasciato per il bene dei miei figli” (Di venerdì 11 settembre 2020) Angelina Jolie torna a parlare dell’addio a Brad Pitt, una scelta che, come ha svelato lei stessa, avrebbe fatto per amore dei figli. In una lunga intervista rilasciata a Grazia l’attrice di Maleficent ha raccontato il suo ruolo di madre e il legame con i sei ragazzi. ”Sono fiera di come stanno crescendo – ha detto -. Da madre ho la piena consapevolezza di non poterli proteggere dal provare dolore, fisico o psicologico, ma posso insegnare loro un modo per reagire e vivere al meglio che possono, nonostante tutto”. Angelina ha spiegato di aver deciso di chiedere il divorzio per garantire la serenità dei suoi figli dopo aver provato a recuperare il rapporto con Brad. “Si respirava la pesantezza della crisi tra noi”, ha detto. Non è la prima volta che la ... Leggi su dilei

