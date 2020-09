Agguato a Castel Volturno, nigeriano di 30 anni ucciso a colpi d’arma da fuoco (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – I carabinieri indagano su un Agguato avvenuto ieri sera a Castel Volturno (Caserta), durante il quale ha perso la vita un cittadino nigeriano di 30 anni, ucciso a colpi d’arma da fuoco, mentre un altro connazionale di 36 anni è stato ferito agli arti inferiori ed è tuttora ricoverato alla clinica Pineta Grande. Il fatto è avvenuto in via Brescia. Dai primi accertamenti realizzati, sembra che il killer (si indaga se vi fosse qualche altro complice) sia arrivato davanti all’abitazione della vittima designata, facendo fuoco prima contro l’uomo che è poi rimasto ferito, quindi contro il “bersaglio prescelto”, che ... Leggi su anteprima24

Ieri pomeriggio è avvenuta una sparatoria in via Venezia a Castel Volturno. Un commando è entrato in azione uccidendo uno straniero e gambizzandone ...Proseguono le indagini per arrivare a stabilire la dinamica dell’agguato scattato ai danni di un gruppo di cittadini stranieri. Tragico il bilancio: un morto ed un ferito nel corso della sparatoria av ...