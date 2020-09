«Adl ha superato la polmonite senza postumi. Il suo organismo è capace di reagire alle infezioni» (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Mattino intervista Alessandro Perrella, infettivologo del Cardarelli. Gli chiede cosa rischia il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, positivo al Covid. «Il fatto che De Laurentiis abbia 71 anni non rappresenta da solo un elemento tale da definirlo un soggetto fragile. Anche una persona in età giovanile può avere altre malattie in fase acuta o croniche e degenerative, oncologiche, metaboliche, immunitarie tali da renderlo suscettibile a una malattia severa. Tutto dipende non solo dall’età ma dallo stato immunitario e di salute di base». Il patron azzurro ha, dalla sua, il fatto di aver già superato una brutta polmonite a gennaio. «L’ha superata senza postumi e complicanze segno che il suo organismo è capace di ... Leggi su ilnapolista

napolista : «Adl ha superato la polmonite senza postumi. Il suo organismo è capace di reagire alle infezioni» L’infettivologo d… - Danila9631 : @DondiegoSospeso @MarcoDiMaro Evidentemente la distanza di sicurezza era garantita CONTINUATIVAMENTE. Ma poi, ragio… - Adl_Consulting : ??? Anche quest'anno arrivano puntuali le previsioni di @NateSilver538 sul candidato vincitore delle elezioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Adl superato KKN: Alvino difende ADL casanapoli.net De Laurentiis positivo, i big del calcio tremano La scusa: ho fatto indigestione di ostriche

In yacht verso l’ospedale. Aurelio De Laurentiis alle 18 di ieri ha rotto gli indugi. Ha chiamato il comandante del suo panfilo a rapporto e gli ha ordinato di abbandonare l’isola di Capri: "Si va a R ...

CANALE 21 - Chiesa pallino di ADL, può essere preso per 45 milioni! Petagna alla Fiorentina?

Federico Chiesa piace al Napoli da diverse stagione, ma adesso il suo valore è calato: De Laurentiis potrebbe riprovare a prenderlo. Federico Chiesa pallino di mercato del presidente Aurelio De Lauren ...

In yacht verso l’ospedale. Aurelio De Laurentiis alle 18 di ieri ha rotto gli indugi. Ha chiamato il comandante del suo panfilo a rapporto e gli ha ordinato di abbandonare l’isola di Capri: "Si va a R ...Federico Chiesa piace al Napoli da diverse stagione, ma adesso il suo valore è calato: De Laurentiis potrebbe riprovare a prenderlo. Federico Chiesa pallino di mercato del presidente Aurelio De Lauren ...