L’Aria che Tira, Daniela Santanché si presenta con una mascherina di pizzo. Lo sconcerto di Myrta Merlino: “Ah beh, che bella” (Di giovedì 10 settembre 2020) Momenti di sconcerto nell’ultima puntata de L’Aria che Tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7. Tra gli ospiti in collegamento c’era Daniela Santanché che, ad un certo punto, è stata chiamata in causa dalla conduttrice: “Scusatemi, passo un attimo da Daniela Santanchè. La stiamo seguendo“. E così sullo schermo appare la “pitonessa” di Fratelli d’Italia, con indosso una mascherina di pizzo che lascia sconcertata la padrona di casa. “Ah beh, che bella mascherina di merletto che si è messa Santanchè“, ha commentato Myrta Merlino. Ma nel frattempo il collegamento è saltato: “Continua ... Leggi su ilfattoquotidiano

