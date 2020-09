Coronavirus, ancora in aumento i positivi: 1597 nuovi casi. Dieci morti. In lieve calo i tamponi (Di giovedì 10 settembre 2020) Tornano a salire i casi di Coronavirus. Sono 1.597 i nuovi positivi oggi, contro i 1.434 di ieri. In lieve calo i tamponi effettuati: 94.186 contro i 95.990 di 24 ore fa. In totale sono stati eseguiti 9.554.389 tamponi dall’inizio della pandemia. In calo nelle ultime 24 ore il numero dei decessi, 10 contro i 14 di mercoledì. Che portano il totale a 35.587. E’ quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute. E pubblicato sul sito della Protezione civile. Coronavirus, salgono a 1587 i nuovi contagi Aumentano i guariti: 613 da ieri quando erano 471, 211.885 in tutto. Salgono a 58 in più i ricoverati positivi al ... Leggi su secoloditalia

