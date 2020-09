Un altro consigliere lascia il Csm per il caso Palamara: è Mancinetti di Unicost (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nuovo inizio, vecchie storie. A Palazzo dei Marescialli riprendono i lavori dopo la pausa estiva, e si riparte dagli strascichi della vicenda che, da più di un anno, sta portando subbuglio nel mondo delle toghe: il caso Palamara. Che, questa volta, costa il posto a un altro consigliere. Il sesto in poco più di un anno. A lasciare il Csm oggi è Marco Mancinetti, togato di Unicost.Il magistrato, in una nota, spiega di aver lasciato l’incarico perché ha ricevuto “la notifica dell’azione disciplinare nei suoi confronti a parte della Procura generale per fatti inerenti alle attività amministrative svolte dalla precedente consiliatura, sulla base delle chat da me intrattenute con Luca ... Leggi su huffingtonpost

