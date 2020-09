Trono over, cosa fanno oggi Ida e Riccardo? Gli sviluppi dell’ex coppia (Di mercoledì 9 settembre 2020) Uomini e Donne è ripreso, ma i telespettatori si sentono orfani della coppia Ida-Riccardo, le cui vicende li hanno appassionati. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si erano conosciuti e innamorati al Trono over: si sono presi e lasciati e a un certo punto sembrava fossero sul punto di sposarsi. Invece la data delle nozze non … L'articolo Trono over, cosa fanno oggi Ida e Riccardo? Gli sviluppi dell’ex coppia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

trash_italiano : La parte dedicata al trono classico si salverà solo se le dame del trono over inizieranno a litigare con le corteggiatrici. #uominiedonne - xsommoshinigami : RT @TRASHPERSON18: UeD Trono Over (2020): Barbara De Santi lancia il biscotto a Marcello e cade - barza__33 : RT @TRASHPERSON18: UeD Trono Over (2020): Barbara De Santi lancia il biscotto a Marcello e cade - NickPagani : RT @TRASHPERSON18: UeD Trono Over (2020): Barbara De Santi lancia il biscotto a Marcello e cade - Reberebby215 : RT @matihome895: Comunque questa nuova versione mixata tra over e trono classico a breve diventerà un puttanaio stupendo, ed io non vedo l'… -