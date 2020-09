Juve: Bonucci, Chiellini e Szczesny di nuovo in gruppo. Ronaldo a riposo (Di mercoledì 9 settembre 2020) TORINO - La Juve di Andrea Pirlo continua la preparazione in vista della prima giornata della Serie A 2020-2021 . Cristiano Ronaldo e compagni sfideranno all'Allianz Stadium la Sampdoria di Claudio ... Leggi su corrieredellosport

forumJuventus : ?? La Juve segue sempre Locatelli ?? Lo vorreste alla Juve? Dite la VoStra! ?? - sportli26181512 : Juve: Bonucci, Chiellini e Szczesny di nuovo in gruppo: I due difensori italiani e il portiere polacco, reduci dagl… - ilbianconerocom : Juve, Chiellini e Bonucci tornano ad allenarsi: giorno di riposo per Ronaldo - mr_kubra : @voicekat77 @Sport_Mediaset Guarda che pirlo e interista sin da piccolo , dal brescia lo avevamo preso noi NON voi.… - ChuchoCastroP : RT @forumJuventus: ?? La Juve segue sempre Locatelli ?? Lo vorreste alla Juve? Dite la VoStra! ?? -