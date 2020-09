UFFICIALE - Schick, ceduto dalla Roma al Bayer Leverkusen (Di martedì 8 settembre 2020) E' UFFICIALE: Patrik Schick lascia la Roma e si trasferisce in Germania al Bayer Leverkusen. Leggi su tuttonapoli

OfficialASRoma : Ufficiale: Schick passa a titolo definitivo al Bayer Leverkusen. In bocca a lupo per questa nuova avventura in Bundesliga, Patrik! - DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale: #Schick passa dalla #Roma al #BayerLeverkusen - Marylena_88 : RT @SkySport: ULTIM’ORA MERCATO ? #Roma, ufficiale la cessione di #Schick al #BayerLeverkusen: affare da 26,5 milioni più percentuale sulla… - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? #Roma, ufficiale la cessione di #Schick al #BayerLeverkusen: affare da 26,5 milioni più percent… - fedesa28 : RT @OfficialASRoma: Ufficiale: Schick passa a titolo definitivo al Bayer Leverkusen. In bocca a lupo per questa nuova avventura in Bundes… -