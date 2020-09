Napoli, primo allenamento per Petagna: “Ho atteso tanto questo momento” (Di martedì 8 settembre 2020) Andrea Petagna ha svolto la prima seduta di allenamento con il Napoli. L’attaccante era risultato positivo al Covid-19 al rientro da un viaggio in Sardegna. Dopo l’isolamento e l’esito negativo dei test tampone, come previsto dal protocollo, il calciatore azzurro è tornato agli allenamenti. “Ho atteso tanto questo momento. Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per questa nuova avventura. Forza Napoli!” ha scritto Petagna sul proprio profilo Instagram. View this post on Instagram Ho atteso tanto questo momento. Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per questa nuova avventura. ... Leggi su sportface

