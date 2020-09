Juventus e Lavazza insieme, partnership tutta torinese (Di martedì 8 settembre 2020) Juventus e Lavazza hanno annunciato l’inizio di una partnership tra i due brand, eccellenze del panorama torinese in tutto il mondo. Questa collaborazione porterà Lavazza ad essere l’Official Coffee della Juventus, che verrà impiegato in tutte le hospitality e sale dell’Allianz Stadium e sarà l’unico esclusivamente servito all’interno del J Hotel. Nell’accordo sono anche previste una serie di manovre di marketing e visibilità, che consistono nell’uso del logo del brand di caffè durante le gare casalinghe di campionato e coppa Italia. Inoltre il marchio Lavazza sarà presente anche allo Juventus Training Centre e sui canali di comunicazione social del club campione ... Leggi su tuttojuve24

juventusfc : L'evento di oggi alla Nuvola Lavazza! - juventusfcen : The event at the Nuvola Lavazza ?? - juventusfces : @lavazzagroup El evento en la Nuvola Lavazza ?? - DNAJUVE1897 : Lavazza è Official Coffee della Juventus! - Stefy19971966 : RT @juventusfc: L'evento di oggi alla Nuvola Lavazza! -