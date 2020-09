I rimborsi per il Bonus Bici a metà, il click day e come fare richiesta (Di lunedì 7 settembre 2020) Solo la metà degli acquisti per Biciclette, monopattini, overboard e segway potrebbe essere rimborsato nel 2020 con il Bonus Bici. Oggi il Messaggero spiega che il decreto attuativo del “Bonus Bici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nasconde una beffa: il rischio è che soltanto la metà degli acquisti ottenga il rimborso nei 2020. Il resto dovrebbe essere rimborsato nel 2021. E visto che ci sono a disposizione solo 210 milioni e le domande verranno esaminate in ordine di inserimento e non in base alla data della fattura o dello scontrino elettronico il 4 novembre diventerà il giorno dell’assalto alla diligenza. Un click day mascherato per arrivare primi e vedersi accreditati i rimborsi sul conto corrente entro una decina di ... Leggi su nextquotidiano

matteosalvinimi : Litigano perfino sul bonus per bici e monopattini... Tutto rinviato a novembre! - fattoquotidiano : C’è un tassello in più nella caccia ai 49 milioni di rimborsi elettorali che secondo i magistrati di Genova la Lega… - Noovyis : (I rimborsi per il Bonus Bici a metà, il click day e come fare richiesta) Playhitmusic - - Mauri71o : RT @PaoloBorg: Ecco uno che finalmente dice la verità! Con il taglio 'avremo un parlamento più controllabile'!!! Secondo i custodi della mo… - TruIeeIy : RT @lamor_tenera: Vi ricordate il Bonus x le Biciclette? E' settembre e i rimborsi in Banca NON sono arrivati Mi sa che hanno preso per il… -