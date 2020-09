Elettra Lamborghini, quella foto con gli assorbenti per sfatare i tabù (Di lunedì 7 settembre 2020) Elettra Lamborghini ha documentato sui social la sua lotta contro i fastidi dovuti al ciclo mestruale, distruggendo i tabù sull’argomento. La sua voce si sente in radio da mesi, da quando “La Isla”, il pezzo con Giusy Ferreri, è diventato una hit estiva. Lei è l’ereditiera Elettra Lamborghini, non certo sconosciuta alle cronache. Il suo … L'articolo Elettra Lamborghini, quella foto con gli assorbenti per sfatare i tabù proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

fanpage : L'addio al nubilato di Elettra Lamborghini a Capri - animarock80 : Stanza distrutta all'addio al nubilato di Elettra Lamborghini - nove__primavere : che ho fatto di male per non essere una delle migliori amiche di elettra lamborghini e trascorrere con lei i giorni… - zazoomblog : Stanza distrutta alladdio al nubilato di Elettra Lamborghini - - #Stanza #distrutta #alladdio #nubilato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CURIOSITA' - Elettra Lamborghini in Campania, Andrea Riccio firma gli allestimenti dell'addio al nubilato a Tenuta San… -