La vita in diretta 2020/2021 torna da lunedì con Alberto Matano in solitaria (Di sabato 5 settembre 2020) Ieri si sono passati il testimone: Marcello Masi e Andrea Delogu salutando il pubblico di vita in diretta estate hanno fatto un grande in bocca al lupo ad Alberto Matano che dal 7 settembre condurrà in solitaria l’edizione 2020/2021 del programma. “Non lo sa nessuno, non se n’è proprio parlato di questa cosa” ha detto Matano scherzando, con grande ironia in relazione alle tante polemiche relative alla scelta di Rai 1 di dare spazio a un solo giornalista, non confermando la presenza di un volto femminile al suo fianco ( nè Lorella Cuccarini nè altra donna). E così dal 7 settembre 2020, Matano torna in onda da solo con la sua ... Leggi su ultimenotizieflash

