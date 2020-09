Il popolo dei no mask in piazza contro le protezioni anti-covid (Di sabato 5 settembre 2020) «Noi siamo il popolo» il gigantesco striscione affisso dai manifestanti del «popolo delle mamme», no mask e no vax che si sono radunati oggi a Roma, altezza Bocca della Veritá. Ed ancora « No al racket dei vaccini», «Fuori la mafia dallo Stato», «andrà come dicono loro», « No verità, no libertà» gli altri messaggi lanciati. Al momento sono 500 i manifestanti, la maggior parte senza mascherina, anche se non mancano le persone che la indossano. Nonostante in tanti da ogni parte politica abbiamo chiesto di bloccare la manifestazione, il popolo dei contrari alle mascherine è sceso comunque in piazza. Leggi su iltempo

ilfoglio_it : De Luca è un leader della vecchia Italia che non si è piegato alle nuove normatività dei social, ha preferito piega… - LaStampa : Tafferugli e arresti al corteo dei negazionisti alla Porta di Brandeburgo: «Questo è il nuovo Fascismo». Migliaia a… - LaStampa : “Il Covid una fake news per toglierci libertà”. Da Berlino a Londra, il popolo dei No-Mask - hljLuigi : #Covidioti i manifestanti a Roma si confermano dei poveri spaventapasseri come quello che sta parlando sul palco ch… - bettape : RT @solosumisura: 1 è uno dei parlamenti più numerosi al mondo 2 lavorano tre giorni a settimana 3 Assenteismo alle stelle 4 Vengono nomina… -

Ultime Notizie dalla rete : popolo dei Il popolo dei Dene, nel Canada di boschi e ghiaccio | il manifesto Il Manifesto Covid, la manifestazione dei negazionisti a Roma contro la «dittatura sanitaria»

In piazza Bocca della Verità a Roma la manifestazione contro la «dittatura sanitaria» nell’emergenza coronavirus. Attese circa duemila persone per il raduno «negazionista» del Covid. Prevista la parte ...

Coronavirus, manifestazione "No Mask" a Roma

05 settembre 2020 "Noi siamo il popolo" il gigantesco striscione affisso dai manifestanti del "popolo delle mamme", No mask e No vax che si sono radunati oggi a Roma, altezza Bocca della Veritá. Ed a ...

In piazza Bocca della Verità a Roma la manifestazione contro la «dittatura sanitaria» nell’emergenza coronavirus. Attese circa duemila persone per il raduno «negazionista» del Covid. Prevista la parte ...05 settembre 2020 "Noi siamo il popolo" il gigantesco striscione affisso dai manifestanti del "popolo delle mamme", No mask e No vax che si sono radunati oggi a Roma, altezza Bocca della Veritá. Ed a ...