Nations League: L'Italia fa 1-1 con la Bosnia, finisce la serie positiva di Mancini (Di venerdì 4 settembre 2020) AGI - S'interrompe la striscia di vittorie dell'Italia del calcio guidata da Roberto Mancini, non c'è stata la dodicesima di fila: è finita 1-1 contro la Bosnia nella partita inaugurale del girone 1 di Nations League giocata a Firenze. In vantaggio la squadra Bosniaca con il gol di Dzeko al 12' della ripresa, il pari azzurro dieci minuti dopo con Sensi. Un palo per parte, sempre nella ripresa e prima dei due gol. Gli azzurri torneranno in campo lunedì 7 ad Amsterdam contro l'Olanda che questa sera ha battuto 1-0 la Polonia. Leggi su agi

bonucci_leo19 : Allenamento in vista dell’esordio in Nations League #LB19 #VivoAzzurro - Vivo_Azzurro : #NationsLeague ?? Finisce in parità il primo impegno degli #Azzurri in Nations League, secondo gol in #Nazionale per… - DiMarzio : #ItaliaBosnia, le scelte di #Mancini - sportli26181512 : Nations League: Mancini soddisfatto, fatto buona gara: (ANSA) - ROMA, 04 SET - 'Dispiace non aver vinto la prima pa… - pasqualinipatri : Nations League, Italia-Bosnia 1-1: Sensi risponde a Dzeko. Solo 18' per Immobile -