Beautiful | anticipazioni puntata 7 settembre | Thomas e i “fantasmi”

Beautiful, anticipazioni: Thomas ed Hope hanno formalizzato le nozze annunciando a Douglas il lieto evento, ma Thomas non è soddisfatto. Intanto Sally… Nuove sfide attendono Thomas, intento a realizzare il suo ambizioso progetto di sposare Hope prima che lei venga a sapere della vera identità di Phoebe/Beth. Dopo che Xander è uscito dai giochi, il …

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 7 settembre 2020? La soap americana non va in onda nel fine settimana al contrario di Una vita e de Il segreto che terranno compagnia al pu ...Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas non riesce a convincere Xander a stare zitto e a non rivelare il segreto dello scambio delle culle e quindi tenta la soluzione estre ...