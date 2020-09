Sebastiani annuncia: «Riccardi verrà al Pescara. Ho un accordo con la Roma» (Di giovedì 3 settembre 2020) Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato in relazione a Alessio Riccardi, giovane della Roma accostato anche alla Juve Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato in esclusiva a CalcioNapoli24. Il presidente abruzzese ha svelato l’accordo raggiunto con la Roma per Alessio Riccardi, giovane nel mirino di Juventus e Napoli. «Ho un accordo con la Roma per Riccardi. Abbiamo già stabilito tutto, penso che i primi giorni della prossima settimana il ragazzo sarà a Pescara. L’obiettivo è quello di fare un grande campionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FilippoRubu00 : ??#Pescara, Sebastiani annuncia l’imminente arrivo del baby #Riccardi dalla #Roma di cui si parla un gran bene ???? #SerieB #Calciomercato - sportli26181512 : Pescara, Sebastiani: 'Arriva Riccardi dalla Roma': Il presidente annuncia l'acquisto. Piace anche Tutino del Napoli - AnsaRomaLazio : Pescara: Sebastiani, 'arriva Riccardi dalla Roma'. Presidente annuncia acquisto. Piace anche Tutino del Napoli #ANSA - basketincontro : La Real Sebastiani Rieti annuncia il colpaccio Federico Loschi -

Ultime Notizie dalla rete : Sebastiani annuncia Sebastiani annuncia: "Fiorillo Galano e Memushaj rimarranno a Pescara" TUTTO mercato WEB Calciomercato Pescara, colpo dalla Roma | Arriva l’annuncio!

Daniele Sebastiani vuole riscattare la stagione appena conclusa del Pescara: dopo aver ottenuto la permanenza in Serie B grazie alla vittoria dei play-out contro il Perugia, il numero uno del Delfino, ...

Obiettivi, Pres. Pescara: “Ho l’accordo con la Roma. Riccardi da noi la prossima settimana”

A lungo accostato anche alla Fiorentina, il giovane della Roma Riccardi dovrebbe finire al Pescara. Lo ha annunciato lo stesso Presidente degli abruzzesi A lungo accostato anche al club viola, il futu ...

Daniele Sebastiani vuole riscattare la stagione appena conclusa del Pescara: dopo aver ottenuto la permanenza in Serie B grazie alla vittoria dei play-out contro il Perugia, il numero uno del Delfino, ...A lungo accostato anche alla Fiorentina, il giovane della Roma Riccardi dovrebbe finire al Pescara. Lo ha annunciato lo stesso Presidente degli abruzzesi A lungo accostato anche al club viola, il futu ...