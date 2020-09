Gp Italia: Leclerc un anno dopo e l'ultima Monza di Seb in rosso (Di giovedì 3 settembre 2020) Non è un errore affermare che sarà la Monza più strana di sempre. In 70 anni di F1, una Monza così mancava, e, detto fra noi, speriamo tanto non capiti più. Per le tribune vuote e riempite solo da, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : #Vettel e @Charles_Leclerc analizzano le prospettive del weekend di Monza ???? #ItalianGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1… - Susy0121031997 : RT @LeclercsThe: Quanti di voi come me in depressione perché questo sarà l'ultimo GP d'Italia per Seb??? ~@Charles_Leclerc #CharlesAngel #C… - michinthesk : RT @LeclercsThe: Quanti di voi come me in depressione perché questo sarà l'ultimo GP d'Italia per Seb??? ~@Charles_Leclerc #CharlesAngel #C… - TheLeclercs : RT @LeclercsThe: Quanti di voi come me in depressione perché questo sarà l'ultimo GP d'Italia per Seb??? ~@Charles_Leclerc #CharlesAngel #C… - giusy98_juvee : RT @LeclercsThe: Quanti di voi come me in depressione perché questo sarà l'ultimo GP d'Italia per Seb??? ~@Charles_Leclerc #CharlesAngel #C… -