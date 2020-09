Si riparte dal fumetto grazie agli Star Days: il 26 e il 27 settembre in diretta da Perugia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Stanno arrivando gli Star Days, l’innovativo evento ideato da Edizioni Star Comics in nome della ripartenza. Le due giornate del 26 e 27 settembre ricreeranno, infatti, grazie alle opportunità offerte dal digitale, i momenti di interazione tra autori e lettori che, per questo 2020, sono in larga parte venuti meno a causa dell’emergenza sanitaria. Quella offerta dagli Star Days sarà un’esperienza inedita: in diretta streaming su www.StarDays.it dalla sede di Perugia – dove numerosi autori saranno fisicamente presenti in compagnia di ospiti d’eccezione -, i lettori potranno assistere a ... Leggi su quotidianpost

Ultime Notizie dalla rete : riparte dal La Fiorentina riparte dal Franchi: ecco il calendario della Serie A 2020/21 055firenze Venezia 2020: il red carpet della serata di apertura

La Mostra si terrà dal 2 al 12 settembre ... il primo red carpet post Covid con mascherine e termometri Il cinema riparte, anche con le première, come è accaduto a Los Angeles, alla prima ...

A scuola si teme la "fuga" dei prof, il virologo: niente paura, stessi rischi che al supermercato

Le scuole italiane hanno riaperto per i collegi dei docenti, le ultime sistemazioni delle aule, il recupero degli apprendimenti di oltre 500 mila tra studentesse e studenti, alcuni con lezioni a dista ...

