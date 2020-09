Il futuro di Lionel Messi, quale squadra sceglierà? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il futuro di Lionel Messi è ancora incerto, chi la spunterà tra Manchester City, PSG, Inter e Juventus? facciamo il punto della situazione tra indiscrezioni e comunicati ufficiali Il calciomercato è nel pieno della stagione e mentre c’è chi discute su chi siederà nella panchina del AC Parma o chi prenderà il posto di Higuain alla Juventus c’è un nome su tutti che scuote il mercato calcistico, Lionel Messi. Su Eurobet sono aperte le scommesse, quale sarà la prossima squadra di uno dei giocatori più forti e pagati di sempre dopo il divorzio dal Barcellona? beh andiamo con ordine e analizziamo la situazione. Lionel Messi e i motivi della rottura con il Barcellona La ... Leggi su zon

Ramiro150402 : RT @AndreaInterNews: Il futuro di Lionel #Messi lontano da Barcellona? Non lo so davvero, nemmeno lo conosco così bene come pensate (Jorge… - martib10_ : RT @AndreaInterNews: Il futuro di Lionel #Messi lontano da Barcellona? Non lo so davvero, nemmeno lo conosco così bene come pensate (Jorge… - AndreaInterNews : Il futuro di Lionel #Messi lontano da Barcellona? Non lo so davvero, nemmeno lo conosco così bene come pensate (Jor… - sportface2016 : #calcio #LaLiga Lionel #Messi, il padre Jorge è arrivato a #Barcellona: nel pomeriggio l'incontro con #Bartomeu p… - calciomercatoit : ??#Barcellona - segui in DIRETTA gli aggiornamenti sul futuro di Lionel #Messi ??#CMITmercato -