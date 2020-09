Gualtieri: “Taglio delle tasse grazie alla lotta all’evasione fiscale” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ospite in tv ad Agorà Estate sui Rai3 Roberto Gualtieri si dice meno pessimista di quanto si aspettasse di fronte ai numeri dell’Istat. Il ministro dell’Economia infatti ammette l’impossibilità di evitare il crollo del Pil per il 2020. Ma sostiene che il risultato a fine anno non si discosterà di molto dalla soglia minima che il governo aveva fissato e che tutti gli studi rivelano come l’Italia stia rendendo meglio delle previsioni. Gualtieri ottimista sul rimbalzo del Pil L’Istat ha stimato un calo del Pil nel secondo trimestre dell’anno (da aprile a giugno) pari al 12,8% rispetto al trimestre precedente e al 17,7% rispetto all’anno precedente. Ancora peggio del 12,4% calcolato in precedenza. Davanti l’evidenza di questi dati si ... Leggi su quifinanza

